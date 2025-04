Questa sera, a San Siro, Inter e Milan scenderanno in campo per disputare il 29esimo derby in Coppa Italia, una competizione nella quale il bilancio pende leggermente a favore dei rossoneri che hanno ottenuto dieci vittorie contro le nove dei cugini. Completano il quadro nove pareggi.

Se si considerano le sfide di semifinale nella competizione, lo score è in perfetto equilibrio: nel 1985 si qualificò il Diavolo, in tempi più recenti, nel 2022, fu la Beneamata a guadagnare l'accesso all'ultimo atto.