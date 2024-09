Romelu Lukaku si è presentato nel migliore dei modi ai tifosi del Napoli. Il centravanti belga, entrato nel finale contro il Parma, ha realizzato il primo gol che ha dato il via alla rimonta della squadra di Conte.

Nelle ultime 5 stagioni di Serie A (dal 2020/21), tra i giocatori con 25 o più gol all'attivo in casa, Romelu Lukaku è quello che conta più reti in meno partite interne. Sono 29 in 48, a seguire Victor Osimhen, con 30 centri, ma in 54 match.