Ha trovato la sua prima rete in campionato sbloccando il match tra Spezia e Inter, ma Marcelo Brozovic si conferma anche un grande maratoneta. Anche nell'ultima partita di campionato il croato è stato tra quelli che ha macinato più chilometri in campo.

Come si evince dalla classifica della Lega Serie A, Brozozic è il calciatore che ha percorso più chilometri in Serie A con una media di 11,66 chilometri a partita. Il croato precede in classifica Milinkovic-Savic (11,58) e Thorsby (11,53). Anche Barella nella top10 all'ottavo posto (11,1)