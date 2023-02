Alessandro Bastoni è il miglior assistman dell'Inter in questa edizione di Champions League: il difensore di Inzaghi ha servito un passaggio vincente a Nicolò Barella nella sfida del Camp Nou contro il Barcellona e uno a Henrikh Mkhitaryan nel match giocato a San Siro contro il Viktoria Plzen. Anche Federico Dimarco è stato un fattore in fase offensiva: l'esterno nerazzurro ha creato 7 occasioni da gol in questa Champions League. Nessun giocatore nerazzurro ha fatto meglio di lui.