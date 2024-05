Domani sera l'Inter chiuderà il campionato contro l’Hellas Verona. La squadra gialloblu ha subito gol in ciascuna delle ultime 25 partite di campionato contro i nerazzurri: l’ultima clean sheet in Serie A TIM risale al 9 febbraio 1992, un successo interno per 1-0 con Eugenio Fascetti in panchina.