Sabato sera l'Inter sfiderà in amichevole il Monaco. L'ultimo faccia a faccia tra i due club risale al 1997, nella semifinale di Coppa Uefa: vittoria dei nerazzurri 3-1 all’andata (doppietta di Ganz e gol di Zamorano), prima della sconfitta ininfluente per 1-0 al ritorno. Un doppio risultato che regalò all’Inter la finale, persa poi contro lo Schalke 04.

Inter e Monaco si erano affrontati in precedenza solo due volte, agli ottavi di finale di Coppa dei Campioni nel ’63: doppio successo nerazzurro, 1-0 in casa e 3-1 in trasferta.