C'è una statistica che non fa ben sperare per il futuro: senza Marcelo Brozović, l'Inter di Simone Inzaghi non ha mai vinto. Nelle quattro assenze fatte registrare in gare di Serie A dal centrocampista con nella gestione Inzaghi, sono arrivati due pareggi e due sconfitte. Da segnalare, però, anche il successo in Coppa Italia l'anno scorso con l'Empoli. Il dato si inverte, invece, con Anonio Conte: l'Inter con l'ex allenatore nerazzurro ha giocato undici gare in Serie A senza il croato, conquistando cinque vittorie nel 2020/2021, quattro vittorie e due pareggi nel 2019/2020.