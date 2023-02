Casa, dolce casa. Dall'inizio del campionato 2021/22, San Siro è diventata una specie di roccaforte in Serie A per l'Inter, che è la squadra che tra le mura amiche ha collezionato più vittorie (23), più punti (72) e segnato più gol (70). Inoltre, al Meazza, dove sabato sera arriverà l'Udinese, la squadra di Simone Inzaghi ha fatto registrare il miglior dato in questa stagione per quanto riguarda i gol subiti nelle gare interne (5). Infine, sette degli otto clean sheet realizzati dai nerazzurri in questo torneo, non a caso, sono arrivati di fronte al proprio pubblico.