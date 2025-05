Domenica sera, contro la Lazio, l'Inter dovrà fare a meno ancora una volta di Lautaro Martinez, alle prese con il recupero dall'infortunio in vista dell'ultima giornata di campionato contro il Como e della finale di Champions League contro il PSG. Il capitano nerazzurro ha già inciso con 15 partecipazioni a gol in questa Serie A (12 reti + 3 assist): con un assist o una rete nelle prossime due gare di campionato, il Toro diventerebbe il primo giocatore a partecipare ad almeno 16 gol in ciascuna delle ultime sei stagioni di Serie A.

Da ricordare anche che Lautaro contro i biancocelesti ha già firmato sei gol, quattro nelle ultime cinque sfide. Ha fatto solo con Cagliari (11) e Atalanta (7).