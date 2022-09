Sarà un confronto inedito quello di domani tra il Viktoria Plzen e Inter. Le due squadre infatti non si sono mai sfidate in una gara ufficiale. I nerazzurri in passato hanno però incontrato squadre ceche: Sparta Praga (10 volte), Slavia Praga (quattro), Zidenice, Dukla Praga e Klando (due volte).

Il bilancio sorride con 9 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. L’Inter sarà la quarta italiana che affronterà il Viktoria Plzen in competizioni europee dopo il Milan (Champions League 2011/2012), il Napoli (Europa League 2012/2013) e la Roma (Europa League 2016/2017) e Champions League (2018/2019).