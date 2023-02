Il derby si sbloccherà nella prima mezz'ora? Dati alla mano è uno scenario da non escludere... in favore dell'Inter. Da una parte infatti nessuna squadra ha segnato più dei nerazzurri nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato (14, al pari della Lazio). Dall’altra solo Cremonese (14) e Sampdoria (12) hanno subito più reti del Milan (11) nella prima mezz’ora di gioco. Nel derby di andata fu Brozovic a sbloccare la gara al minuto 21'.