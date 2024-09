All'Inter manca da diverso tempo il successo in trasferta. Dopo una serie di sette successi esterni consecutivi, infatti, la squadra nerazzurra non ha vinto in tre delle ultime quattro trasferte di campionato, pareggiando inoltre le due più recenti contro Verona all'ultima di campionato della scorsa stagione e quella col Genoa al debutto in questa Serie A; l’ultima volta in cui i nerazzurri hanno registrato più pareggi di fila fuori casa in Serie A è stata tra gennaio e marzo 2022 (quattro).