L’Inter è imbattuta nei sei precedenti con lo Spezia tra Serie A e Coppa Italia: il bilancio parla di cinque successi e un pareggio, con 16 reti realizzate e quattro al passivo. In casa, i nerazzurri hanno superato i liguri in entrambi gli scontri diretti giocati in campionato, segnando almeno due volte in ciascuna occasione (2-1 il 20 dicembre 2020 e 2-0 il 1° dicembre 2021).