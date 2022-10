Da terreno tabù a campo di conquista: l’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro la Fiorentina in Serie A, ottenendo cinque vittorie e altrettanti pareggi, dopo che la squadra nerazzurra aveva perso cinque delle sei gare precedenti contro i viola a fronte di un solo successo. L’Inter ha vinto le ultime due trasferte contro la Fiorentina in campionato: nella loro storia in Serie A, solo una volta tra il 1977 e il 1980 i nerazzurri hanno ottenuto tre successi di fila fuori casa contro i viola.