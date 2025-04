Quella di domani sarà una gara speciale in particolre per Nicolò Barella. Contro il suo passato, il centrocampista azzurro vive sempre emozioni speciali. Con il Cagliari ha disputato le prime 100 gare in Serie A, segnando 7 reti.

In maglia nerazzurra ha preso parte a 7 gol contro i rossoblù (1 gol e 6 assist in 8 presenze), più che contro qualsiasi altra squadra nella competizione.