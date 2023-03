Spezia-Inter si deciderà dalla panchina? La squadra ligure è l’unica che non ha segnato neanche una rete con giocatori subentrati nei cinque grandi campionati europei 2022/23. Dall’altra parte, l’Inter conta sette gol con calciatori entrati a gara in corso in questa Serie A, meno solo di Napoli (12), Fiorentina (11) e Udinese (otto).