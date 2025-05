Il Corriere della Sera propone un focus sulle sessioni di calciomercato dell'Inter durante l'era Inzaghi. Secondo quanto riporta il quotidiano, i nerazzurri hanno avuto nel quadriennio un attivo di 101,39 milioni di euro divisi tra i 163,60 la prima stagione, -40,83 la seconda, +54,63 la terza e -75,91 l'ultima.

Inzaghi ha comunque continuato a vincere o a rimanere al vertice senza investimenti pesanti, anzi guadagnandoci. Nel quadriennio l'Inter è la squadra che ha guadagnato di più a livello di cartellini, più dell'Atalanta (97,16) e della Fiorentina (47,28). Il Milan è in perdita di un clamoroso -267,1, la Juventus di -207,90, il Napoli di -99,63.

Chiaramente c'è anche il discorso delle commissioni per i parametri zero come Calhanoglu o Taremi, una voce che per l'Inter nel periodo è costata 107,5 milioni, comunque meno dei 137,1 della Juventus e non tanti di più di altri club. In sintesi, per il quotidiano, Inzaghi in proporzione ha fatto meglio di tutti i colleghi. Potenzialmente, la gestione della società di quanto portato in cassa farà avere potenzialmente 100 milioni da gestire, con diversi reparti da rinnovare.