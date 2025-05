Per Nicola Berti, quando parli di Monaco di Baviera, l'accostamento è automatico e riporta al gol leggendario segnato nel vecchio Olympiastadion contro il Bayern nella Coppa Uefa 88/89.

La finale di Champions si giocherà nella nuova Allianz Arena, ma poco cambia. "Può comunque succedere qualcosa di magico per la mia squadra - dice Nicolino alla Gazzetta -. Ce la giochiamo alla grande e io sarò lì, in tribuna, a sostenere i nostri ragazzi perché per noi conta soprattutto quella coppa, molto più che il campionato. Per scaramanzia non voglio dire che siamo favoriti, rischia di portare male, ma penso seriamente che questa Inter sia più forte del Psg: il Manchester City di due stagioni fa o anche solo il Bayern e il Barcellona, superati tra quarti e semifinali, sono più forti dei parigini".

E per lo scudetto invece? "La sensazione è che serva qualcosa di incredibile: l'Inter pensi intanto a vincere in casa del Como e speri poi nel Cagliari, che è una squadra tosta e... "testona" come i veri sardi".