Il ritorno del capitano per avere la scossa. Lautaro Martinez è tornato a lavorare parzialmente in gruppo ieri, come riporta Tuttosport, oggi si allenerà insieme ai compagni e poi resterà in ritiro in vista di Como-Inter. Sarà poi Inzaghi a valutare il minutaggio dell'attaccante argentino.

Partirà dalla panchina, in ogni caso, per chiudere un campionato nel quale è partito in sordina e ha poi ingranato col passare dei mesi. In Champions, al contrario, è certamente alla miglior stagione in carriera: tredici presenze, nove gol, agganciato Crespo come miglior marcatore nel torneo per l'Inter in una singola annata. E ancora manca una partita.