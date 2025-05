Con l'ultima giornata di campionato in arrivo, senza ancora un vincitore dello Scudetto, la Lega Serie A ha deciso di organizzare una doppia premiazione tra il Maradona di Napoli e il Sinigaglia di Como, dove si giocheranno rispettivamente Napoli-Cagliari e Como-Inter.

Ne scrive oggi La Repubblica, che sottolinea come lo sprint tricolore sia stato caratterizzato dalla mancanza del colpo del ko da parte delle due contendenti. All'attuale capolista è venuto il braccino, mentre i nerazzurri hanno dato il meglio in Europa, liberati dal peso del pronostico. Un equilibrio, secondo il quotidiano, dovuto a un deficit di personalità. Le pressioni, però, per l'ultima gara saranno tutte sulle spalle del Napoli.