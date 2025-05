Oggi è il compleanno di Oaktree: un anno esatto alla guida dell'Inter. E non poteva esserci data migliore, visto quello che significa il 22 maggio per i colori nerazzurri.

Ma oggi è anche vigilia di Como-Inter, ultima di campionato ma non ultima della stagione: Inzaghi e i suoi si giocano scudetto e Champions in questi 180 minuti (e forse di più...). Il tecnico piacentino dovrà necessariamente gestire le forze: per prima cosa bisognerà capire la situazione di Lautaro. Il Toro ieri è tornato parzialmente in gruppo assieme a Frattesi, come racconta la Gazzetta dello Sport. La convocazione di Lautaro è quindi naturale, l’eventuale impiego in campo invece dipenderà solo dall’allenamento di vigilia e, comunque, non sarà dall’inizio. Chiaro che mettere minuti nelle gambe sarebbe fondamentale prima di Monaco di Baviera.

Ad ogni modo, il capitano sarà regolarmente in campo dall'inizio contro i parigini, così come anche Pavard, ieri di nuovo a parte per colpa del fastidio alla caviglia sinistra che lo tiene ai box da Inter-Roma dello scorso 27 aprile. Per fortuna - sottolinea la rosea -, c’è tempo e spazio per recuperare per bene e fare in modo che il francese giochi al suo posto contro i connazionali.

Capitolo Bastoni. Lui sta bene, ma è stato spremuto più degli altri colleghi perché non ha riposato neanche nella partita di Torino, immediatamente successiva alla Champions. E allora non si esclude domani un avvio in panchina, con Carlos Augusto pronto dall'inizio.