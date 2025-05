Sarà il Comune di Milano a dover provvedere ai costi di bonifica per l'area dello stadio di San Siro. Ne scrive oggi il Corriere della Sera, secondo cui è un principio di legge a stabilire che a pagare la bonifica è il soggetto che in passato ha inquinato l'area oppure chi ne è proprietario.

La conseguenza. che qualora nel futuro contratto Inter e Milan non accettassero in quale misura concorrere a tali costi, o non si rendessero disponibili ad assumerseli, l'onere graverebbe sul Comune. Il fatto che questi costi siano elevati o meno potranno essere un altro elemento di valutazione sul prezzo di vendita di 72 milioni di euro. Fino ad ora il sindaco Beppe Sala aveva escluso che il Comune si facesse carico dei costi di demolizione dello stadio una volta avvenuta la cessione, ma sulle bonifiche la questione non era stata approfondita.