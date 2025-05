"C’è differenza tra il vincere il primo Tricolore, quando si era giocato sempre per non retrocedere e quello che oggi sarebbe il quarto titolo. Da 15 anni ormai il Napoli fa parte delle big della A, è tutto diverso". Così Ottavio Bianchi, intervistato da Tuttosport, sottolinea la differenza tra il tricolore conquistato nel 1987 e quello che i partenopei sono vicini a conquistare ora.

"Si tratta della situazione migliore possibile - prosegue Bianchi parlando del Napoli -. La preparazione della partita sotto il profilo caratteriale è già fatta, c’è solo da tenere tranquilli i calciatori, come saranno domani. Rischio di gambe paralizzate? Può accadere sui ragazzini e sui principianti. Ma dall’allenatore in giù sono tutti professionisti navigati".

Quanto all'Inter, "diciamo che domenica avevano solo un risultato, hanno bucato la gomma e ora è una situazione difficile, visto che dovranno preparare anche la finale di Champions. Che stagione sarebbe perdendo cil PSG? Come una senza titoli. Sei arrivato alla volata finale, ma qualcuno di più fresco ti ha battuto. Fa parte dello sport, che è spietato, quello che hai fatto prima non conta nulla. Inzaghi ha fatto molto bene in questi anni. Se vince la Champions sarebbe una stagione molto positiva. Se perdesse, che le devo dire? Che nello sport contano solo i risultati. Scudetto al Napoli e Champions all’Inter? Sarebbe bellissimo. Me lo auguro".