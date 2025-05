Due anni fa l'Inter perse la finale di Istanbul contro il City di Guardiola e ora, secondo Hernan Crespo, è venuto il momento di saldare il conto. "Da quella finale persa, ma giocata alla pari contro il Manchester City, è sbocciata un'Inter sempre più forte e determinata, che si era messa in testa di

riprovarci e si è guadagnata con grande merito questa seconda occasione - dice Valdanito alla Gazzetta -. Con l'esperienza, la qualità e la fame di successo l'Inter è andata oltre i suoi limiti, superando prima il Bayern e poi il Barcellona; a Monaco potrà affrontare il Psg senza paura e con la convinzione che solo grandi cavalcate come quella europea di questa stagione possono dare".

Ma in ballo c'è ancora lo scudetto. E per Crespo nulla è ancora scontato. "Ma è a Monaco che l'Inter potrà stringere davvero il destino tra le mani, e io mi auguro che questa sia la volta buona. Ne sarei felicissimo. Per il club, per i tifosi, per il mio amico Simone Inzaghi e per Lautaro".