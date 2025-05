Seconda chiamata consecutiva nella Nazionale maggiore tedesca per Yann Bisseck, che farà parte della rosa dei 26 giocatori a disposizione del ct Julian Nagelsmann per la Final 4 di Nations League. La Mannschaft affronterà il Portogallo in semifinale mercoledì 4 giugno, all'Allianz Arena, e poi, in base al risultato, scenderà in campo domenica per sfidare nella finale o nella finalina una tra Francia e Spagna.

Il raduno è fissato per venerdì 30 maggio, il difensore dell'Inter raggiungerà i compagni successivamente visto che il 31 sarà impegnato nella finale di Champions League contro il PSG.