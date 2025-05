Esperienza, entusiasmo e motivazioni: questa Inter ha tutto quello che serve per giocare una grande finale contro il Psg e chiudere come deve un

percorso che in questa Champions è stato semplicemente perfetto". Così Fabio Galante intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport.

L'ex difensore si mostra quindi estremamente fiducioso in vista della finale di Monaco di Baviera. "E quando dico perfetto mi riferisco a tutto il cammino: forse qualcuno lo ha già dimenticato, ma Inzaghi e i suoi hanno giocato una prima fase eccellente, chiudendo a due punti dal primo posto, e dagli ottavi in poi hanno fatto ancora meglio, penso alla semifinale epica col Barcellona ma anche alla doppia sfida con il Bayern ai quarti. Da settembre a oggi, insomma, l'Inter ha dimostrato di essere matura, pronta per giocarsi al meglio le sue carte nella finale di Monaco".