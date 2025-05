Inter balbettante in campionato, ma sempre sul pezzo in Champions. "Certe cose le capisci subito, e per questa Champions è stato così fin dalle prime partite: per fame, concentrazione, gestione dei momenti, la vera Inter si è vista in coppa. E ha fatto quello che di fatto in campionato non le è mai riuscito, ovvero battere le grandi, dall'Arsenal al Bayern fino al Barcellona". Così Alessandro Altobelli alla Gazzetta dello Sport.

"Adesso siamo a un passo dal sogno, tra noi e la Champions c'è un'altra grandissima squadra ricca di talento come il Psg, ma sono convinto che a Monaco sarà una sfida alla pari: nessuna favorita. Sono sicuro che Inzaghi gestirà al meglio questi giorni che separano l'Inter dalla finale,

compresa la partita di domani a Como", assicura Spillo.