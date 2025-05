Appuntamento a giugno, dopo la fine della stagione e prima del Mondiale per Club. Sarà il momento in cui, come riporta Tuttosport, Inzaghi e la dirigenza si metteranno attorno a un tavolo per parlare di futuro.

Ci sono diversi corteggiatori inglesi e si è unito l'Al-Hilal, anche se il tecnico vuole restare in Europa e vede ancora nell'Inter la sua prima opzione. La nuova scadenza contrattuale sarà come minimo nel 2027 e ci sarà un altro aumento (da 6,5 a 7 milioni di euro annui) ma soprattutto l'allenatore chiederà garanzie in vista dell'estate. Oaktree chiede di ringiovanire, ma Inzaghi vorrebbe evitare una rosa di soli talenti Under 23 di grande prospettiva. La richiesta sarà restare al top in Europa e per farlo il tecnico chiederà una rosa all'altezza. Emblematica una risposta data ieri nell'intervista pubblicata sul sito dell'Uefa: "Non penso che essere una squadra un po' più vecchia sia un problema, anzi aiuta tantissimo in determinati momenti", ha dichiarato.