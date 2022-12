Considerando solamente la Serie A, il giocatore che ha disputato più gare per l'Inter nel 2022 è stato Nicolò Barella. Il centrocampista ha collezionato 34 presenze in campionato, tutte da titolare. Il giocatore che però è stato in campo per più minuti in campionato è Milan Skriniar: il difensore slovacco ha disputato 2901' di gioco nel 2022.