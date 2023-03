Edin Dzeko è vicino a essere coinvolto in 150 reti in Serie A, essendo arrivato a quota 148. L'attaccante bosniaco, venerdì, è chiamato a spezzare anche un piccolo tabù: lo Spezia, infatti, è l’unica formazione, tra quelle affrontate più due volte nel massimo campionato e attualmente presenti in Serie A, contro cui il bosniaco non ha ancora trovato il gol (un assist in quattro partite, nella gara d’andata). Il Cigno di Sarajevo ha preso parte a 10 gol in questa Serie A (7 reti, 3 assist): il 60% del contributo è arrivato in gare esterne con 5 gol e 1 assist.