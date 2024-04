Lunedì a San Siro si affronteranno i due migliori attacchi della Serie A. Inter (77) e Milan (63) sono infatti le due squadre che hanno segnato più gol in questa stagione di Serie A TIM, ma il dato in difesa è tutto in favore della squadra di Inzaghi. I rossoneri (37) hanno però subito 20 reti in più dei nerazzurri (17).