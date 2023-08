Buona la prima: ultimamente, per l'Inter è una tradizione partire bene alla prima giornata di campionato. La squadra nerazzurra, infatti, ha sempre vinto gli ultimi quattro match alla prima giornata di Serie A, ma è dal periodo tra il 1993 e il 1997 che non registra una striscia di successi più lunga nel primo turno (cinque in quel caso). L’Inter, inoltre è rimasta imbattuta negli ultimi 10 campionati alla prima partita casalinga stagionale con un bilancio di otto vittorie e due pareggia; l’ultima sconfitta risale al 2012 con Andrea Stramaccioni in panchina, quando i nerazzurri furono sconfitti 3-1 dalla Roma di Zdenek Zeman.