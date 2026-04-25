Proseguono gli sviluppi dell’inchiesta della Procura di Milano che vede coinvolto il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva. Nelle ultime ore è arrivato anche un invito a comparire fissato per il 30 aprile.

A intervenire è l’avvocato Antonio D’Avirro, del foro di Firenze e legale del dirigente arbitrale, che ha tracciato un primo quadro della posizione difensiva del suo assistito.

“Conosco il signor Rocchi da anni, è una persona seria e corretta”, ha dichiarato il legale, sottolineando la stima personale nei confronti del suo assistito.

Sulla vicenda giudiziaria, D’Avirro ha preferito mantenere cautela in attesa di analizzare gli atti: “Al momento non posso rilasciare dichiarazioni approfondite perché devo ancora studiare le carte. Posso però affermare che il mio assistito, con cui ho già parlato, contesta integralmente quanto gli viene addebitato nell’invito a comparire”.