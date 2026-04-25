Intervenuto nel podcast 'The Climb' di Marialuisa Jacobelli, l'ex calciatore Daniele Adani, oggi stimato opinionista, ha commentato il lavoro di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter, soffermandosi in particolare sull'efficacia del suo stile comunicativo.

Secondo Adani, l’ex difensore nerazzurro si sta distinguendo non solo per i risultati, ma anche per il modo in cui riesce a trasmettere i propri concetti: “Chivu sta comunicando bene, è efficace. Ha molta empatia, ha un nuovo modo di comunicare”.

L’opinionista ha poi aggiunto una riflessione più ampia sul contesto mediatico e sulle dinamiche interne al mondo del calcio: “Per me, dà fastidio ad altre figure il suo modo di comunicare. Chi fa comunicazione dovrebbe valutarne l’efficacia. Non avendola loro stessi invece questa modalità, dà fastidio che la abbia un protagonista e non un collega", ha concluso.