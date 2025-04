Complice l'infortunio di Marcus Thuram, con probabilità toccherà a Marko Arnautovic scendere in campo dal primo minuto contro il suo ex Bologna nella sfida in programma nella domenica di Pasqua.

Il suo stato di forma è al top. L'austriaco ha inoltre segnato 4 gol con appena 9 tiri in questa Serie A. La sua percentuale realizzativa è del 44%: si tratta della cifra più alta nei top 5 campionati europei tra giocatori che hanno tentato almeno lo stesso numero di conclusioni.