Quella contro la Fiorentina o la Cremonese sarà la 15esima finale della storia dell'Inter in Coppa Italia. Nelle 14 disputate, i nerazzurri ne hanno vinte 8 (1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010, 2011, 2022). Nelle 8 vittorie l'Inter ha battuto Novara, Napoli, Torino, Roma (tre volte), Palermo e Juventus. L’Inter ha raggiunto la finale di Coppa Italia in due stagioni di fila per la prima volta dal biennio 2009/10 - 2010/11.