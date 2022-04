Quella di sabato pomeriggio sarà una sfida speciale per Nicolò Barella e Joaquin Correa. Entrambi hanno infatti segnato il proprio primo gol in A con la maglia dell'Inter contro l'Hellas Verona. Barella lo ha fatto con un destro all'incrocio in Inter-Verona 2-1 del novembre 2019, Correa nella gara di andata con una doppietta al suo esordio in nerazzurro.