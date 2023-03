L’Inter ha vinto 15 delle ultime 17 gare casalinghe di campionato (2P), mantenendo ben 10 volte la porta inviolata nel periodo. In generale, solo il Napoli (34) ha guadagnato più punti in partite interne rispetto alla formazione nerazzurra (33 in 13 match) in questa Serie A. Un buon viatico in vista della sfida di questa sera.