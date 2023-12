Anche Walter Zenga ricorda Sinisa Mihajlovic. I due ex nerazzurri, compagni di squadra alla Sampdoria dal 1994 al 1996, hanno avuto un legame molto forte: "Io lo chiamavo “brate”, che in serbo vuol dire fratello - racconta l'ex portiere a Tuttosport -. E anche per lui era la stessa cosa. Mi viene difficile sinceramente parlare di Sinisa. Quello che è successo a lui, ma anche a Gianluca Vialli, per cui si avvicina il primo anniversario (l’attaccante è scomparso lo scorso 6 gennaio, ndr), è una cosa alle quale non riesci a credere. Non te ne fai una ragione. È molto triste parlare di loro due in questi termini".