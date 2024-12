Anche Marco Van Basten era a San Siro domenica sera per Milan-Genoa e le celebrazioni per il 125esimo compleanno del club rossonero. L'ex campione neerlandese, alla Gazzetta dello Sport, analizza il momento della squadra di Fonseca non senza delusione.

Cosa serve al Milan per tornare a vincere come ai suoi tempi?

"Il Milan è un grande club, ha uno stadio fantastico e una tifoseria super. Purtroppo negli ultimi anni l’Inter ha "comandato" (6 derby vinti di fila prima di quello di settembre, ndr) e per i milanisti è stato un colpo al cuore. Tempi difficili... Sono convinto che il Milan tornerà a vincere. Magari potrebbe aiutare avere più italiani. Avete dei giocatori bravi che però le vostre squadre utilizzano poco e la Nazionale ne risente. In Spagna, per esempio, valorizzano di più i talenti".

Le piace la nuova idea di calcio che Fonseca sta cercando di trasmettere al gruppo?

"Non ha i grandissimi giocatori che c’erano ai miei tempi e così non è facile fare sempre risultato. L’allenatore è cambiato dopo qualche anno: bisogna dare tempo a Fonseca di lavorare e avere pazienza".

Qual è la sua favorita per questa Champions?

"Il Liverpool. Conosco Slot, ho parlato varie volte con lui ed molto bravo. Ha un’idea di calcio molto chiara e i risultati fanno capire che è riuscito subito a incidere sulla squadra, a trasmetterle ciò che ha in mente".

Con il Milan fuori dalla corsa, chi vede invece in pole position per lo scudetto?

"La Serie A quest’anno è divertente perché ci sono tanti club vicini e in lotta per il titolo. La classifica dice che 6-7 formazioni possono conquistare lo scudetto e questa è una bella cosa per i tifosi, ma anche per il calcio italiano che sarà più seguito anche all’estero".