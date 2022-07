Dopo la grande stagione 21/22, Destiny Udogie pare destinato a restare almeno ancora un anno a Udine nonostante i tanti rumors di mercato che lo riguardano. Lui stesso ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

È un’estate in cui il suo nome è stato spesso accostato alla Juventus.

"Dai social vedevo. Ma ero tranquillo, pensavo a recuperare. Innanzitutto a Udine sto bene. E poi le dico una cosa: voglio giocare e migliorare. Magari in futuro farei volentieri un’esperienza in Inghilterra. Per il calcio non ho preso il diploma. Mi manca un anno e mamma lo vuole".