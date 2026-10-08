Andrea Ranocchia parla al Corriere dello Sport della nuova avventura di Matteo Darmian ("un amico") al Bologna. "Mi stupisce abbia trovato squadra solo ora perché ha sempre fatto bene, è un giocatore di esperienza, uno che vorrei sempre in campo con me", afferma l'ex difensore.

"Se ha scelto di continuare è perché sente di avere ancora da dare. Lui è un giocatore forte, da grande squadra. È un grandissimo calciatore. Se Darmian ha cercato una squadra significa che sente di avere ancora benzina fisica e mentale, e sa di poter dire la sua. Giocatori come lui li vorrei sempre in squadra. Qualità umane: 10 e poi è un calciatore intelligentissimo. Difficilmente sbaglia le partite. Non c'è mai stata una sua brutta prestazione e può anche fare gol".

Tatticamente, Darmian "può giocare ovunque in difesa - dice ancora Ranocchia - Che lo schieramento sia a 3 a 5 o a 4 non fa differenza: lui può essere impiegato in tutti i ruoli perché è sempre posizionato bene e concentrato, e anche quando subentra fa la prestazione. Ha giocato tanti anni all'Inter, è cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha giocato nel Manchester United: è uno di altissimo livello".