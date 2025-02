Non ci sarà Pablo Marì, ma gli altri nuovi acquisti di gennaio saranno tutti a disposizione di Raffaele Palladino in vista della gara di stasera contro l'Inter. Secondo Tuttosport, Fagioli potrebbe esordire da subito, anche perché in mezzo sarà ancora fuori Adli. In panchina inizialmente Zaniolo e Ndour, mentre sarà certamente titolare Folorunsho.

Il tecnico potrebbe confermare il 4-4-1-1 di giovedì oppure tornare al 4-2-3-1 con Beltran e Gudmundsson in ballottaggio (il primo è favorito) per supportare Kean. L'argentino potrebbe però essere anche dirottato a sinistra qualora Parisi non venisse riconfermato.