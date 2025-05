La designazione arbitrale, peraltro ampiamente pronosticata, di Szymon Marciniak per la partita di ritorno delle semifinali di Champions League tra Inter e Barcellona non è andata giù alla stampa catalana. Che non risparmia accuse e illazioni nei confronti dell'esperto arbitro polacco, direttore di gara della finale del 2023 a Istanbul: il quotidiano Sport non esita a definirlo addirittura 'un madridista', ricordando le due sconfitte pesanti subite dai catalani contro PSG e Juventus nella stagione 2016-2017.

Non è più tenero il Mundo Deportivo, che ricorda alcune scelte che hanno favorito le Merengues, a partire dal gol annullato a Julian Alvarez nella lotteria dei rigori del derby con l'Atletico Madrid, annullato senza revisione perché il VAR lo ha informato che c'era stato un doppio tocco. Ce n'è anche per la coppia al VAR formata da Dennis Hingler e Pol Van Boekel, che nel 2022, in occasione della sfida proprio tra Inter e Barcellona, non segnalarono a loro dire all'arbitro Slavko Vincic un chiaro fallo di mano di Denzel Dumfries dopo un tiro in area di Ansu Fati al 92esimo minuto. In precedenza, Pedri aveva segnato il gol del pareggio dopo che Ansu aveva toccato a loro dire accidentalmente la palla con la mano dopo una respinta dell'Inter.

