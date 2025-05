Cambiano gli orari dell'attività della vigilia di Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League fissati in calendario per martedì 6 maggio alle ore 21 a San Siro. Di seguito la nuova programmazione di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 5 maggio 2025:

Ore 14:30 – Conferenza Stampa ufficiale FC Internazionale Milano | BPER Training Centre, Appiano Gentile

Ore 16:45 – Allenamento FC Internazionale Milano | BPER Training Centre, Appiano Gentile

Ore 17:45 – Conferenza Stampa ufficiale Barcellona | Stadio San Siro, Milano

Ore 18:30 – Allenamento Barcellona | Stadio San Siro, Milano

