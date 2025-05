"Vietato calpestare l'erba con troppa foga, bisogna curare ogni dettaglio per il comitato d'accoglienza al Barcellona. Così l'Inter dei riservisti batte il Verona senza strafare con un rigore di Asllani, per restare in scia a tre punti dal Napoli e tenere viva la speranza, come è giusto che sia". Usa l'ironia il Corriere della Sera per commentare l'1-0 con il quale i nerazzurri hanno superato il Verona, restando a 3 punti da Conte.

"Lo scudetto però ormai è una parentesi tra la finale di Champions e il rammarico. E l'Inter sa che difficilmente riuscirà a chiuderla nelle tre partite che le restano, contro Torino, Lazio e Como", si legge. E allora testa al Barcellona: da qui le scelte di turnover totale di Inzaghi. Tre punti anche con una sorta di Inter B. Ora testa alla Champions.