Missione finale di Champions League per l'Inter, attesa martedì alle ore 21 dal secondo scontro contro il Barcellona dopo il 3-3 di mercoledì scorso allo stadio olimpico Lluis Companys in Montjuïc. Inter-Barcellona, ritorno della semifinale della Champions League, sarà trasmesso in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.

La sfida sarà trasmessa anche in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre (canale 8), in ottemperanza alle regole dell’AgCom che prevedono che qualora nelle semifinali di Champions League sia coinvolta una squadra italiana, gli incontri debbano essere trasmessi in chiaro in quanto eventi di interesse nazionale.