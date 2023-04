Grandissima prestazione dell'Inter, che espugna il Da Luz con i gol di Barella e Lukaku su rigore. Proprio il centrocampista viene eletto dalla Gazzetta dello Sport come migliore in campo: 8 per il sardo al pari di Bastoni e dello stesso Inzaghi. Mezzo voto in meno per Onana e Acerbi; il 7 va a Darmian, Brozovic, Lukaku e Mkhitaryan. Dumfries 6,5, 6 Correa e Dimarco. Dietro la lavagna, con il 5,5, finiscono Dzeko, Lautaro e Gosens.