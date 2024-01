Nel 3-0 con cui l'Inter strapazza la Lazio in semifinale di Supercoppa spiccano gli 8 in pagella dati dal Corriere dello Sport a Inzaghi e Dimarco, autore di una prova 'alla Roberto Carlos'. Per il resto tanti 7 e qualche 7,5, con il 6 che rappresenta invece il voto più basso. Ecco le pagelle e i giudizi del quotidiano romano per i nerazzurri:

S. Inzaghi (all.) 8

Straripante, come a Monza. Dominio totale, un tiro al bersaglio. Semifinale mai in discussione, straccia la Lazio di Sarri con tre gol, ma il risultato poteva assumere dimensioni ancora più ampie. La Supercoppa è il suo terreno di caccia preferito: lunedì, in finale con il Napoli, potrà difendere il titolo e andare a caccia della cinquina personale.

Sommer 6

Si deve impegnare solo nel giro palla arretrato e con i piedi non sbaglia, partecipando alla costruzione con Bastoni, Pavard e Acerbi.

Pavard 7

Bene, molto bene, l’ex Bayern. Esce con disinvoltura, combinando bene con Barella e Darmian. Dietro è un colosso, ma soprattutto dimostra di essere entrato nei meccanismi di gioco dell’Inter.

Acerbi 7

Non fa passare Ciro, se è necessario lo tiene anche per la maglia, ma non gli concede un solo pallone buono. Mestiere in abbondanza.

A. Bastoni 7

Difensore moderno, un uomo in più per creare soluzioni e imprevedibilità con i suoi inserimenti offensivi, come succede nell’azione del gol di Thuram. Si sgancia con i tempi giusti. Inzaghi lo risparmia e lo richiama nel finale.

De Vrij (23’ st) 6

Entra e stende Isaksen, senza essere sanzionato. Arriva in fondo con un filo di gas.

Darmian 7

Intelligenza, tempi di inserimento, passo svelto. Da un suo cambio di gioco, nasce l’azione del gol di Thuram. Tenta più volte il tiro, mancando il raddoppio. Padrone totale della fascia destra.

Barella 7,5

Condizione super, sviluppa un volume di gioco e di corsa impressionante: garantisce ampiezza, dando l’appoggio sulla fascia, ma anche interdizione e inserimenti per vie centrali. Timbra la traversa con un destro volante. E’ in diffida e Simone lo richiama, centellinandone le energie.

Frattesi (23’ st) 7

Aggiunge corsa e dinamismo quando l’Inter, sopra di due gol, sta controllando la partita. Cambio di lusso. Feroce nel ribaltare l’azione, come dimostra andando a firmare, davanti a Provedel, il 3-0 in contropiede.

Calhanoglu 7

Si abbassa tra i difensori centrali e riesce ogni volta ad avviare l’azione dell’Inter. Regista di intelligenza calcistica superiore e di tecnica sopraffina: gioca a un tocco, velocizzando la manovra. Trasforma il rigore del raddoppio.

Asllani (36’ st) sv

Mkhitaryan 7

L’armeno scivola senza difficoltà dietro Guendouzi e gioca in modo essenziale: un ingranaggio decisivo nell’albero di trasmissione dell’Inter. Chiude con l’assist a Frattesi. Una carezza di esterno.

Dimarco 8

Sembra diventato Roberto Carlos, si diverte sulla fascia e riesce a dominarla come se fosse un numero 10. Corre, inventa, tira. Disegna un assist di tacco per Thuram, crea almeno altre tre o quattro occasioni da gol, non si ferma un istante. Che la saluta lo assista sino all’Europeo di giugno in Germania.

Thuram 7,5

Il francese si scatena subito al tiro: alza la mira e non inquadra lo specchio, mette a lato di testa e infine sblocca, in spaccata, dimostrando opportunismo sotto porta. Romagnoli gli nega il raddoppio a un sospiro dall’intervallo. E’ un pericolo costante.

Sanchez (29’ st) 6,5

Recupera palla e avvia il contropiede del 3-0, dimostrando di entrare ogni volta in campo con la fede.

Lautaro Martinez 7

Si muove da trequartista, facendo il movimento contrario rispetto alla linea difensiva della Lazio. Se Romagnoli e Gila “scappano” verso Provedel, il Toro viene incontro e si fa dare la palla dai centrocampisti. Tenta più volte la via del gol, viene respinto dalla traversa.

Arnautovic (29’ st) 6

Un buon quarto d’ora, dando appoggio e respiro ai centrocampisti.