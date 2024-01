Il 5-1 nerazzurro ha anestetizzato qualsiasi tipo di polemica dopo la partita di Monza, ma i casi arbitrali comunque non sono mancati.

La Gazzetta dello Sport conferma l'evidenza del rigore che apre la contesa: Gagliardini salta col braccio largo e sopra le spalle sul colpo di testa di Lautaro: serve il VAR, ma fallo ineccepibile.

Pessina-gol, ma anca e spalla sono leggermente avanti a Bastoni: giusto annullare per offside. Ok anche gli altri due rigori secondo la Gazzetta, seppur non così lampanti: il contatto Darmian-Mota c’è come Akpa Akpro-Frattesi. Ma - aggiungiamo noi - bisognerebbe anche finirla di usare questa formula del contatto che c'è perché non ha senso in uno sport di contatto.